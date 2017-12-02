Şike davasının eski hakiminde ByLock çıktı!

FUTBOLDAKİ şike davasına bakan mahkemenin FETÖ'cü firari hakimi Seyfettin Mermerci'nin telefonunda ByLock tespit edildi. Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın sanıkları arasında da yer alan Mermerci'nin 549 kez giriş yaptığı ByLock'tan 764 mesaj aldığı, 692 ileti gönderdiği tespit edildi