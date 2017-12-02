Şike davasının eski hakiminde ByLock çıktı!
Futboldaki şike davasına bakan mahkemenin FETÖ'cü firari hakimi Seyfettin Mermerci'nin telefonunda ByLock tespit edildi.
FUTBOLDAKİ şike davasına bakan mahkemenin FETÖ'cü firari hakimi Seyfettin Mermerci'nin telefonunda ByLock tespit edildi. Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın sanıkları arasında da yer alan Mermerci'nin 549 kez giriş yaptığı ByLock'tan 764 mesaj aldığı, 692 ileti gönderdiği tespit edildi
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:22
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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