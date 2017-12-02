 Fener’e durmak yok – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fener’e durmak yok

    Fener’e durmak yok
    Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. Futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale oynadı. Çalışma neşe içinde geçti.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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