Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

İyi başlayamadığı ligin son 2 haftasını kayıpsız geçerek çıkış yakalayan sarı-lacivertli ekip, kendisi gibi yükselişte olan Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan toplayan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 18 puanla haftaya 10. sırada girdi.



Forvette eksik var

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakası öncesinde hücum bölgesinde sorun yaşıyor.

Ligin 13. haftasındaki Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Hollandalı Vincent Janssen, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Aynı mücadelede sakatlanan İspanyol golcü Roberto Soldado ile uzun süreli sakatlığı bulunan Brezilyalı santrfor Jose Fernandao da yarınki maçta oynayamayacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın elinde alternatif isim olarak sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adana Demirspor maçında kadroya alınmayan Hollandalı Robin van Persie ile genç oyuncu Ahmethan Köse bulunuyor.

Orta sahada ise Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Mehmet Ekici, Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.



İki oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Roman Neustaedter, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.



Son 3 resmi maçı kazandı

Fenerbahçe, yaptığı son 3 resmi maçı galibiyetle tamamladı.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve dalgalı bir grafik çizen sarı-lacivertli ekip, çıktığı son iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası maçını kazandı.

Ligde Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, kupada ise TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u yendi.

Fenerbahçe, bu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.



Ligde 6 maçtır yenilmiyor

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 6 maçtır mağlup olmuyor.

Ligde son olarak 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 6 müsabakayı kaybetmedi.

Fenerbahçe, söz konusu 6 maçlık bölümde Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını kazanırken, Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, mağlubiyet yüzü görmediği son 6 lig maçında 12 gol atarken, rakiplerinin 6 golünü engelleyemedi.