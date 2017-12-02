Aykut Kocaman haklı çıktı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bundan 49 gün önce söylediği sözlerle futbol gündeminde bomba gibi düşmüştü.

Galatasaray, Süper Lig'de 8'de 7 yapmış ve rakipleriyle arasındaki farkı açmıştı.

Kocaman Süper Lig'in 8. haftasında, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın sonunda Galatasaray'la aralarındaki 8 puanlık farkı suni olarak nitelemişti.

Galatasaray'ın derbilerini oynamadığını belirten Kocaman, "G.Saray derbilere çıkacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız" demişti.

ÜST ÜSTE 2 DERBİDE 4 PUAN KAYBETTİ

Bu açıklamanın ardından Galatasaray'da rüzgar tersine döndü. İlk derbisinde sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, ertesi hafta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

Başakşehir'e 5-1 kaybeden Galatasaray, son olarak Beşiktaş'a 3-0 yenildi ve elindeki avantajı kaybetti.

FENERBAHÇE'YE TARİHİ FIRSAT

Bu sonuçların ardından 1 ay öncesine kadar 'yarıştan koptu' denilen Fenerbahçe son haftalardaki çıkışıyla zirveye iyice yaklaştı.

Yarın Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e kadar düşürecek.