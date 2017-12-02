Aykut Kocaman, 3 farklı hocaya karşı kazandı
Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekibin başında olduğu dönemlerde Kasımpaşa’yı çalıştıran 3 farklı hocayı da yenmeyi başardı.
Geçtiğimiz yıl Konyaspor'u çalıştıran Kocaman ile Kasımpaşa'nın başında bulunan Özdeş, lig ile Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılaşan iki ekipte gülen taraf Konyaspor olmuştu. Yarı finalde Kasımpaşa'yı yenen Konyaspor, finalde penaltılara kalan maçta Başakşehir'i de mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:43
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Sosa geri döndü!
Toplam 2
Yorum
tosunoglu BJK daki Sosa yı bize izlettir
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 3
Yorum
murat başkan tüm fbliler seni bekliyor.yeniden eski günlerimize döneceğiz seninle.aziz başkanım artık böyle bir başkan adayımızda varken bırak
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 3
Yorum
mehmet fenerbahçe taraftarları artık sabırsız ali koçun başkanlığını heyecanla bekliyor
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