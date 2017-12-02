"Asla yalnız yürümeyeceksin"
Teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcuların “Yanımızda olun” mesajı yerine ulaştı. Dün akşam saati itibariyle Kasımpaşa maçı için kombine harici satılan bilet sayısı 13 bini geçti
Bugün ve maç günü satışların devam edeceği ifade edilirken, bilet sayısının 20 bini aşmasıbekleniyor. Kombineli taraftarların katılımıyla pazar akşamı Kadıköy'de 40 bin civarı taraftarın olması bekleniyor. Fenerbahçe bu sezon en yüksek tribün rakamına Beşiktaş derbisinde (44.718) ulaşmıştı.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 07:27
-
Ekici'den kötü haber
Toplam 27
Yorum
emre fenerbahçe düşkünler yurdu gibi..rvp,ekici,soldado.aziz yıldırım önce kendini sorgulasın onca parayı ne yaptım diye
-
Ekici'den kötü haber
Toplam 27
Yorum
REAL Gelenler niye faydali olamiyor yaa. Dogru dürüst katkisi olmadi. Lig sonlarina dogru oynar ama ati alan üsküdari gecmis olur haniiii......
-
Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 9
Yorum
REAL 2. KRASIC vakiasi olur. Gereksiz, ASLA GELMESIN!!!
"Asla yalnız yürümeyeceksin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.