"Asla yalnız yürümeyeceksin"

Teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcuların “Yanımızda olun” mesajı yerine ulaştı. Dün akşam saati itibariyle Kasımpaşa maçı için kombine harici satılan bilet sayısı 13 bini geçti

Fenerbahçe'de takımın yakaladığı hava tribünlere de yansıdı. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, Sivas ve Antalya galibiyetleriyle zirve yarışında iddialı duruma gelen, kupada 6 golle şov yapan takımlarını, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olduğu haftada, daha da önem kazanan Kasımpaşa maçında yalnız bırakmayacak. Dün akşam itibariyle kombineler hariç satılan bilet sayısı 13 bini geçti.



Bugün ve maç günü satışların devam edeceği ifade edilirken, bilet sayısının 20 bini aşmasıbekleniyor. Kombineli taraftarların katılımıyla pazar akşamı Kadıköy'de 40 bin civarı taraftarın olması bekleniyor. Fenerbahçe bu sezon en yüksek tribün rakamına Beşiktaş derbisinde (44.718) ulaşmıştı.