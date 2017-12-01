Şike davasının eski hakiminde ByLock çıktı!
Futboldaki şike davasına bakan mahkemenin FETÖ'cü firari hakimi Seyfettin Mermerci'nin telefonunda ByLock tespit edildi.
Futbolda şike davasına bakan mahkemenin üyesi firari durumdaki eski hakim Seyfettin Mermerci'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme ağı "ByLock"a 549 kez giriş yaptığı ortaya çıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında firarilerin de bulunduğu FETÖ üyesi eski hakim ve savcıların 2015 ve 2016'daki "ByLock" kullanımlarının detaylarına ulaşıldı.
Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alan ve futbolda şike davasına bakan mahkemenin üyesi eski hakim Mermerci, 2 Eylül 2014 tarihinden itibaren programı kullanmaya başladı.
Firari Mermerci, 549 kez giriş yaptığı "ByLock"tan 764 mesaj aldı, 692 ileti gönderdi.
Programa "umut3400" kullanıcı adıyla giriş yapan Mermerci, şifre olarak da "umut34"ü kullandı.
"KOŞUDAN SONRA KOŞAN ATLARIZ" MESAJI
FETÖ mensuplarıyla "ByLock" aracılığıyla görüşmeler yapan Mermerci, diğer kullanıcılar tarafından "seyf" ve "yeniler" ismiyle kaydedildi.
Dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) 2015 yılında açığa alınan 49 hakim ve savcının da arasında yer alan Mermerci'ye, diğer eski hakim ve savcılarla birlikte gönderilen grup mesajlarına ulaşıldı.
?Mermerci'nin, açığa alındıktan kısa bir süre sonra program aracılığıyla gönderdiği bir mesajda, "Süreç daralıyor. Ümitvarız, koşudan sonra da koşan atlarız." ifadelerini kullandığı belirlendi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:58
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''Gelin de atmosfer görün!''
Toplam 7
Yorum
İMPALA İŞTE BİLİNÇLİ VE OGJEKTİF TARAFTAR TEBRİKLER
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Süper Lig'de derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
mst bjk maça 1-0 yenik başlayarak sahaya çıksın vay gs nin haline vay kartallar yüksek uçar türkiyem noktaa
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''Gelin de atmosfer görün!''
Toplam 7
Yorum
İMPALA SENİNKİ ZÜĞÜRT TESELLİSİ KARDEŞ SEN BİLE SÖYLEDİĞİNE İNANMADIN EMİNİM.BİRDE O DEDİĞİN (M.Ö) KAÇ YILINDAYDI HATIRLIYORMUSUN :)))
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