Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçede pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde forvet sıkıntısı yaşanıyor.
Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde forvet sıkıntısı yaşanıyor. Janssen'in sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyeceği maç öncesinde, bir kötü haber de Soldado'dan geldi. Antalyaspor maçında dizinde zorlanmaya bağlı ağrı oluştuğu için mücadeleyi tamamlayamayan Soldado'nun bugün tekrar kontrol amaçlı MR'ı çekildi. MR sonuçları incelenen İspanyol futbolcunun dizindeki ağrılar devam ettiği için sağlık ekibi ve teknik ekip tarafından takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürmesine karar verildi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:51
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR YETERKİ FENER SALDIRSIN HÜCUM ETSİN DEFANS OYUNCUSU BİLE GOLATAR FENER ZATEN KÖTÜYDÜ DEYİP HAKEM KIYIMLARINI SÜMEN ALTI EDENLERE DERS OLUR
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Ekici'den kötü haber
Toplam 23
Yorum
FENER FIIIIIIISSSSSS
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Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak
Toplam 8
Yorum
Doctor Bence boş transfer olur yerine daha iyisi alınabilir
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