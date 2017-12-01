İşte Nabil Dirar'ın sözleri...



"ÇİZGİDE OYNAMAYI SEVİYORUM"

En iyi form düzeyinde değilim. Ofansif anlamda en iyi formuma henüz ulaşamadım. Çok çalışıyorum, orta sahada sağ iç oynarken keyif almıyordum. Ancak hocamız ne isterse onları yaparım. Çizgide oynamayı daha çok seviyorum.



"ŞAMPİYONLUĞA UZAK DEĞİLİZ, İSTİYORUZ"

Şampiyonluğa uzak değiliz, kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk. Bunu dışarıya karşı çok fazla dile getirmiyoruz ama tek hedefimiz bu. Tüm rakiplerin zaafları var. Lig yeniden başladı. 6 puanlık fark kapanır.



"DERBİ İLE İLGİLİ SKOR TAHMİNİM VAR AMA..."

Beşiktaş - Galatasaray derbisi büyük bir maç olacak. Kendi içimde bir skor tahminim var ama bunu paylaşmayacağım.



"SAVUNMAYA YARDIM EDİNCE, GÜCÜM KALMIYOR"

Ofansif olarak çok daha iyi işler yapabilirim. Bazen savunmaya yardım etmem gerekiyor ve hücuma gücüm kalmayabiliyor. Umarım en hızlı şekilde

ofansif olarak iyi duruma gelirim."



"AYKUT KOCAMAN HARİKA BİR HOCA"

Aykut Kocaman harika bir hoca, iyi bir insan. Benimle çok sık konuşuyor, diyaloğumuz oldukça iyi. Ona kesinlikle güveniyoruz.



"ÇOCUKKEN BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY..."

Fas ve Türk kültürü birbirlerine yakın. Türk halkı çok sıcak ve çok kibar. Brüksel'de hayatımın bir bölümü Türk mahallesinde geçti ve burada

işlerin nasıl yürüdüğünü iyi biliyorum. Burada çok iyi hissediyorum. Çocukken Türkiye Ligi'nden maçlar izledim. Brüksel'de Türk kahvehanesi vardı ve hafta sonu maçlar izlerlerdi. Ben de çay içerken bu maçları izlerdim. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları çok izlenirdi.



"ALEX DE SOUZA'YI BEĞENİRDİM"

Alex'i çok beğenerek izlerdim, beni çok etkilemiştir. Favorim olarak bir Türk takımı yoktu çünkü ben bir Türk değilim. Sadece maçları izlerdim.



"BELHANDA ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU"

Galatasaray'da oynayan vatandaşım Younes Belhanda çok büyük bir oyuncu, ona saygı duyuyorum. Galatasaray için de önemli bir oyuncu. Futbolda eleştiriler olabilir, eminim ki kafasını kaldıracak ve işine bakacaktır. Sadece bir dönemden geçiyor, bunu atlatır.