Fener demir gibi

SüperLig'de üst üste aldığı iki galibiyetle zirve yarışına yeniden ortak olan, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden'uyenerek kupaya da iyi bir start verdi. Ülker Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, 13'te Mehmet Ekici ile net fırsatı harcadı. 23'te genç Oğuz Kaan'ın ara pasıyla defansın arkasına sarkanortaladı,ayak koydu:. 26'daiki rakibinden sıyrılıp, sol ayağıyla müthiş vurdu:45'te Valbuena'nın hazırladığı pozisyondatopu kafa ile filelerle buluşturdu:Kanarya ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 51'de günün yıldızı'in kafa golüyle fark 4'e çıktı:55'te Alper'in şutunda defansa çarpan top yan direkten döndü. 66'da Valbuena yine soldan rakip savunmayı deldi. Pasını'e çıkardı. O da affetmedi:89'da Douhadji, Ahmethan'ı ceza sahasında indirip, kızardı. Penaltıyı kullananskoru ilan etti:Fenerbahçe bu galibiyetle rövanş ve tur için büyük avantaj sağladı.