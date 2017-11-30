Fener demir gibi
Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de konuk ettiği Adana Demirspor’u Alper Potuk (3), Janssen, Hasan Ali ve Ahmethan Köse’nin (P) golleriyle devirip, tur biletini ilk maçta cebine koydu
DOUHADJİ KIZARDI
89'da Douhadji, Ahmethan'ı ceza sahasında indirip, kızardı. Penaltıyı kullanan Ahmethan Köse skoru ilan etti: 6-0. Fenerbahçe bu galibiyetle rövanş ve tur için büyük avantaj sağladı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:16
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Özyalçın: "Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir"
Toplam 3
Yorum
gs sayin özyalcin gs da yönetici oldugunu unutmusa benzer,ne yani lig basladi basliyali basin g,saraya küfür ve hakaret ediyor körmüsün sagirmi
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Özyalçın: "Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir"
Toplam 3
Yorum
gs sayin özyalcin gs da yönetici oldugunu unutmusa benzer,ne yani lig basladi basliyali basin g,saraya küfür ve hakaret ediyor körmüsün sagirmi
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Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 6
Yorum
gaysaray ne cü.üme lan yetti be arda ne saniyorsunuz vatani milletimi kurtaracak o kendini kurtarsin
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