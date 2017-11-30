 Fener demir gibi – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Fener demir gibi

    Fener demir gibi

    Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de konuk ettiği Adana Demirspor’u Alper Potuk (3), Janssen, Hasan Ali ve Ahmethan Köse’nin (P) golleriyle devirip, tur biletini ilk maçta cebine koydu

    Süper Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle zirve yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u 6-0 yenerek kupaya da iyi bir start verdi. Ülker Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, 13'te Mehmet Ekici ile net fırsatı harcadı. 23'te genç Oğuz Kaan'ın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Şener ortaladı, Alper Potuk ayak koydu: 1-0. 26'da Janssen iki rakibinden sıyrılıp, sol ayağıyla müthiş vurdu: 2-0. 45'te Valbuena'nın hazırladığı pozisyonda Hasan Ali topu kafa ile filelerle buluşturdu: 3-0. Kanarya ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 51'de günün yıldızı Alper'in kafa golüyle fark 4'e çıktı: 4-0. 55'te Alper'in şutunda defansa çarpan top yan direkten döndü. 66'da Valbuena yine soldan rakip savunmayı deldi. Pasını Alper'e çıkardı. O da affetmedi: 5-0.



    DOUHADJİ KIZARDI
    89'da Douhadji, Ahmethan'ı ceza sahasında indirip, kızardı. Penaltıyı kullanan Ahmethan Köse skoru ilan etti: 6-0. Fenerbahçe bu galibiyetle rövanş ve tur için büyük avantaj sağladı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:16
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