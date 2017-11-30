Eljif Elmas sürprizi!
Sarı-lacivertliler büyük umutlarla transfer ettiği Eljif Elmas’a, yaşı 18’in altında olduğu için lisans çıkartamamıştı.
Genç yıldız 18 yaşını doldurdu ve ara transfer döneminde adı listeye yazılabilecek. Ancak şimdi de kontenjan dolu.
Yönetimin en az 2 yabancıya daha imza attırması bekleniyor. Eğer kadrodaki 3 yabancıyla yollar ayrılamazsa, Eljif Elmas'a yine lisans çıkartılamayacak.
Aykut Kocaman'ın bu konudaki düşüncesi, kontenjanın boşalmaması durumunda genç yıldızın süre alabileceği bir Süper Lig takımına kiralanması.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:17
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Valencia fiyat sordu
Toplam 6
Yorum
Yiğit Devre arası transfer zamanı yaklaştıkça 4-5 mil. euro luk topçular 15 mil.euro, 1 mil.luklar 5 mil., abartmayın.Türk futbolu böyle ilerlemez
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Ozan Tufan neden kadroda yok? Kocaman'dan flaş cevap
Toplam 4
Yorum
aslan oğuzkaan da yetenekli oynasın göstersin kendini ozan başka maçlarda oynar.kupa maçlarında genç yetenekler oynamalı yeni yıldızlar yetişmeli.
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 1
Yorum
gio1903 sosa'ya mahkum derken ne alaka... adam şampiyonlukta büyük katkı sağladı doğruya doğru yani...
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