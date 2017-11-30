 Eljif Elmas sürprizi! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    sürprizi!

    Eljif Elmas sürprizi!

    Sarı-lacivertliler büyük umutlarla transfer ettiği ’a, yaşı 18’in altında olduğu için lisans çıkartamamıştı.

    Genç yıldız 18 yaşını doldurdu ve ara transfer döneminde adı listeye yazılabilecek. Ancak şimdi de kontenjan dolu.

    Yönetimin en az 2 yabancıya daha imza attırması bekleniyor. Eğer kadrodaki 3 yabancıyla yollar ayrılamazsa, 'a yine lisans çıkartılamayacak.

    Aykut Kocaman'ın bu konudaki düşüncesi, kontenjanın boşalmaması durumunda genç yıldızın süre alabileceği bir Süper Lig takımına kiralanması.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eljif Elmas sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN