Skrtel, Neto’yu kesti

LUİS Neto'nun sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor maçında formayı kapan Martin Skrtel, Antalya'da Neto'yu yine kesmeyi başardı. Aykut Kocaman savunmanın göbeğinde Roman Neustadter ile birlikte Skrtel'i tercih etti. Slovak stoper başarılıydı. Cezası biten Neto yedek soyundu.