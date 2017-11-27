Panter Volkan
36 yaşındaki eldiven, 82’de Nasri’nin ortasını bir panter çevikliğiyle kurtarıp, jeneriklik poz verdi. Fenerbahçe bu sezon ikinci kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı
Geçen hafta Sivas galibiyetinde kalesinde güven veren milli kaleci, Antalya'da performansını ikiye katladı. Eto'o, Maicon ve Deniz Kadah gibi güçlü hücumculara geçit vermeyen Volkan, 82'de bir pozisyonda Nasri'nin yaptığı ortayı ön direkte iki hamlede bir panter çevikliğiyle kontrol ederken, jeneriklik bir poz verdi. Ligde 13 haftada 11 maçta kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, Volkan Demirel'in üstün performansıyla Antalyaspor önünde bu sezon 2. kez gol yemedi. Sarı-lacivertliler Türk Telekom Stadı'ndaki derbide de Galatasaray karşısında golsüz berabere kalmıştı.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:38
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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