Panter Volkan

36 yaşındaki eldiven, 82’de Nasri’nin ortasını bir panter çevikliğiyle kurtarıp, jeneriklik poz verdi. Fenerbahçe bu sezon ikinci kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı

Fenerbahçe'nin Antalya zaferinde başrollerden birisi de kaleci Volkan Demirel'e ait. 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Antalya'nın yıldız forvetleri karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına büyük katkı sağladı. Sezona kötü bir giriş yapan ve 4. haftadaki Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası formasını Kamerunlu yeni transfer Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel, 11. haftada Osmanlıspor karşılaşmasıyla kaleyi devraldı ve artan performansıyla eski günlerini aratmayan bir performans ortaya koymaya başladı.



Geçen hafta Sivas galibiyetinde kalesinde güven veren milli kaleci, Antalya'da performansını ikiye katladı. Eto'o, Maicon ve Deniz Kadah gibi güçlü hücumculara geçit vermeyen Volkan, 82'de bir pozisyonda Nasri'nin yaptığı ortayı ön direkte iki hamlede bir panter çevikliğiyle kontrol ederken, jeneriklik bir poz verdi. Ligde 13 haftada 11 maçta kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, Volkan Demirel'in üstün performansıyla Antalyaspor önünde bu sezon 2. kez gol yemedi. Sarı-lacivertliler Türk Telekom Stadı'ndaki derbide de Galatasaray karşısında golsüz berabere kalmıştı.