 Janssen damga vurdu – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Janssen damga vurdu

    Janssen damga vurdu
    Fenerbahçe'nin başarılı ismi Janssen, Antalya karşısında sahanın en çalışkan isimleri arasında yer aldı. Giuliano'nun attığı golün asistini yapan Hollandalı yıldız ayrıca, 3 isabetli şut çekti ama golü bulamadı
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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