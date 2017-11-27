‘İyiyim’ diyen oynadı

Janssen maç sabahı ‘iyiyim’ deyince 11’e girdi. Ağrıları süren Valbuena ise yedek oturdu

FENERBAHÇE'NİN Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Antalya karşısında yedek soyundu. Tecrübeli oyuncu dün sabah yapılan son değerlendirmede ayağında ağrı hissetmesi üzerine teknik heyetle görüştü ve ardından yedek oturmasına karar verildi. Fransız maestro, Osmanlıspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı. Valbuena'nın yerine Sivasspor maçında olduğu gibi yine Aatıf forma giydi. Valbuena da Soldado'nun sakatlanması üziren 76. dakikada oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan ve durumu belirsiz olan Vincent Janssen ise kendini iyi hissettiğini söyleyince ilk 11'e alındı. Kanarya'da Alper Potuk da yedek kulübesinde yer aldı.