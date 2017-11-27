 Fenerbahçe 7 bitirdi – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe 7 bitirdi

    Fenerbahçe 7 bitirdi

    Hatay BB’yi de deviren Kraliçeler, 7’de 7 yaptı

    BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 86-84 yenerek 7'de 7 yaptı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler devreyi 50-33 önde kapattı. Son çeyrekte Hatay BB farkı eritse de yenilgiyi önleyemedi. Fenerbahçe'de Ana Dabovic 18 sayı, Birsel Vardarlı 11 sayı, 6 ribaund, 8 asistlik performanslarıyla galibiyetin mimarları oldu. Diğer maç: Bornova Beckerspor- İstanbul Üniv.: 55-74.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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