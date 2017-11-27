Fenerbahçe 7 bitirdi

Hatay BB’yi de deviren Kraliçeler, 7’de 7 yaptı

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 86-84 yenerek 7'de 7 yaptı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler devreyi 50-33 önde kapattı. Son çeyrekte Hatay BB farkı eritse de yenilgiyi önleyemedi. Fenerbahçe'de Ana Dabovic 18 sayı, Birsel Vardarlı 11 sayı, 6 ribaund, 8 asistlik performanslarıyla galibiyetin mimarları oldu. Diğer maç: Bornova Beckerspor- İstanbul Üniv.: 55-74.