 Mehmet Okur teşekkür etti – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Mehmet Okur teşekkür etti

    Mehmet Okur teşekkür etti
    FENERBAHÇE taraftarı olmasıyla bilinen eski basketbolcu Mehmet Okur önceki gün sarı-lacivertlilerin Khimki'yi yendiği THY Euroleague karşılaşmasında tribündeydi. Okur, İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp "Çok istediğim Fenerbahçe formasını giymek nasip olmadı ama kariyerimde sizlerin huzuruna çıkmak gururdu benim için" dedi.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:39
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