Mehmet Okur teşekkür etti

FENERBAHÇE taraftarı olmasıyla bilinen eski basketbolcu Mehmet Okur önceki gün sarı-lacivertlilerin Khimki'yi yendiği THY Euroleague karşılaşmasında tribündeydi. Okur, İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp "Çok istediğim Fenerbahçe formasını giymek nasip olmadı ama kariyerimde sizlerin huzuruna çıkmak gururdu benim için" dedi.