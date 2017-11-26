Maça damga vuran an!

Kazandıkları 3 puanla lider Galatasaray'la aralarındaki puan farkını 6'ya indiren sarı lacivertliler bunun sevincini sahaya çökerek yaşadı. Rıdvan Dilmen de karşılaşmanın değerlendirilmesini yaptığı canlı yayında "Fenerbahçe için bu görüntü çok önemli. Oyuncular kazanma hırsını kazanmış ve mücadelelerin öneminin farkında" yorumlarında bulundu.



