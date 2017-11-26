 Kadınlarda rakip Hatay – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Kadınlarda rakip Hatay

    Kadınlarda rakip Hatay
    KADINLAR Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe bugün Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. 14.00'teki maçı TRT Spor naklen yayınlayacak. Her iki takım da ligde oynadıkları 6 maçı da kazandılar. Bugün biri ilk yenilgisini tadacak.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:45
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