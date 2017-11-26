Kadınlarda rakip Hatay
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:45
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''Ya gideyim ya uzatın''
Toplam 22
Yorum
Sürahi Tineri ücretsiz mi dağıtıyorlar?
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Kartal ligde kayıp!
Toplam 12
Yorum
ahmet besiktas her gün ilerledikce kötü futbol oynamaya devam ediyor. süperligte besiktasi oyunu ögretmeli.malatya 1topu direkten bir diyeri kafad
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Bursaspor'un N'Doye beklentisi
Toplam 4
Yorum
damdoy al al al şimdi al verdik gitti..
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