Kadınlarda rakip Hatay

KADINLAR Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe bugün Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. 14.00'teki maçı TRT Spor naklen yayınlayacak. Her iki takım da ligde oynadıkları 6 maçı da kazandılar. Bugün biri ilk yenilgisini tadacak.