F.Bahçe savunmacısını buldu

Santos’lu Mota’da pürüz çıkma ihtimaline karşı, Robert Kenedy için de dirsek teması başladı

Devre arasında kadrosunu güçlendirip, 2. yarıya daha iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, savunmanın solunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin bu mevki için ilk tercihi Brezilya Ligi'nde Santos forması giyen Jean Mota. Bu futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe pürüz çıkması durumunda alternatifini yine bir Brezilyalı olarak belirledi. Bu isim de Chelsea'li Robert Kenedy.



ÖNCE MOTA'DAN HABER BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi ile birlikte idari menajer Hasan Çetinkaya, Chelsea kulübü ile dirsek temasına başladığı ancak bir yandan da Mota'dan gelecek haberi beklediği bildirildi. 21 yaşındaki Kenedy, Chelsea'da fazla şans bulamadığı için transferi daha kolay gözüküyor.



KENEDY FLUMİNENSE'DE PARLADI

Brezilya Ligi'nde genç yaşına rağmen Fluminense'de gösterdiği performansa beğeni toplayan Kenedy, 2015 yılında Chelsea'ye transfser olmuştu. Kenedy'nin de kendini geliştirmek için sürekli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği gelen haberler arasında.



Takvim