F.Bahçe savunmacısını buldu
Santos’lu Mota’da pürüz çıkma ihtimaline karşı, Robert Kenedy için de dirsek teması başladı
ÖNCE MOTA'DAN HABER BEKLENİYOR
Fenerbahçe yönetimi ile birlikte idari menajer Hasan Çetinkaya, Chelsea kulübü ile dirsek temasına başladığı ancak bir yandan da Mota'dan gelecek haberi beklediği bildirildi. 21 yaşındaki Kenedy, Chelsea'da fazla şans bulamadığı için transferi daha kolay gözüküyor.
KENEDY FLUMİNENSE'DE PARLADI
Brezilya Ligi'nde genç yaşına rağmen Fluminense'de gösterdiği performansa beğeni toplayan Kenedy, 2015 yılında Chelsea'ye transfser olmuştu. Kenedy'nin de kendini geliştirmek için sürekli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği gelen haberler arasında.
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- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:07
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Tudor'a ıslıklı tepki
Toplam 1
Yorum
GS LI DERBY MACLARINDA KATI DEFANS SERT ORTA SAHA İLE EN AZINDAN BERABERLİK ALINMALIYDI HOCA BUNU ANLAMADI DERBYLERİN RUHU BAŞKADIR
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Gönlüm G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
GS LI HER MACIN AYRI RUHU VARDIR ANCAK DERBY DENİLEN MACLARDA SERT DEFANAS KATI ORTA SAHA EN AZINDAN BERABERLİK ALINMALIYDI HOCA BUNU CÖZEMEDİ
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Kalpten kalbe
Toplam 2
Yorum
GS LI HER MACIN AYRI RUHU VARDIR ANCAK DERBY DENİLEN MACLARDA SERT DEFANAS KATI ORTA SAHA EN AZINDAN BERABERLİK ALINMALIYDI HOCA BUNU CÖZEMEDİ
F.Bahçe savunmacısını buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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