Benim işim gol atmak

Sivas maçında hat-trick yapan Soldado önceki gün Fenerbahçe Doğuş’u izlemeye gitti. Sarı-lacivertli taraftarların ‘gol’ isteğine “Merak etmeyin artık o iş bende” dedi

BÜYÜK umutlarla geldiği Fenerbahçe'de ilk haftalarda beklenileni veremeyen Roberto Soldado, ardından Vincent Janssen'in arkasında yedek kulübesinde kalmıştı. Sonradan girdiği maçlarda etkili olamayan İspanyol forvetin sıkıntısı idmanlara dahi yansımıştı. Antrenmanlardaki çift kalelerde de gol atmakta sıkıntı yaşayınca 32 yaşındaki forvetin bu derdi psikolojik olma yönünde ilerliyordu. Ta ki Sivasspor karşılaşmasına kadar. Soldado 60. dakikada oyuna girdiği Sivas maçında 21 saniye sonra golünü attı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. 20 dakikada hat-trick'i tamamladı, öz güvenini geri kazandı.



'Kral' garantiyi verdi

ROBERTO Soldado, önceki gün Fenerbahçe Doğuş'un THY Euroelague'de Khimki'yi evinde mağlup ettiği mücadelede tribündeydi. Sarı- lacivertli taraftarlar da 32 yaşındaki forvete yakın ilgi gösterdi. Seyirciler maçın durduğu bölümlerde Soldado ile kısa sohbetler gerçekleştirdi. Bir taraftar "Bu hafta da gol atacak mısın?" diye sordu. Soldado garantiyi verdi: Benim işim bu. Fenerbahçe beni bunun için aldı. Önemli olan ilk goldü. Onu attım, üzerimdeki baskı kalktı. Bundan sonrası gelir. Şampiyonlukta yeniden iddialı konuma gelmeliyiz. Bunun için de tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Sivas maçıyla başladık, Antalya karşılaşmasını da kazanıp seriye geçmeliyiz.



Usta işi!

Sivasspor maçında 3 gol birden atan Soldado ne kadar önemli bir golcü olduğunu hepimize gösterdi. Gol vuruşları sadece ustaların yapabileceği kalitede... Onu değerli kılan sadece golleri değil elbette. Oynadığı her dakika takıma verdiği katkı ve forma şansı bulamadığında hiç vazgeçmeden çalışması... Hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabiliyor olması onu takımın diğer golcülerinden farklı kılıyor. Soldado'yla ilgili tek tereddütüm 90 dakikayı çıkarıp çıkaramayacağıyla ilgili... Eğer bunu başarabilirse Antalyaspor karşısında Fenerbahçe'nin en önemli kozu olur.



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