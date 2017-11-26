Benim işim gol atmak
Sivas maçında hat-trick yapan Soldado önceki gün Fenerbahçe Doğuş’u izlemeye gitti. Sarı-lacivertli taraftarların ‘gol’ isteğine “Merak etmeyin artık o iş bende” dedi
'Kral' garantiyi verdi
ROBERTO Soldado, önceki gün Fenerbahçe Doğuş'un THY Euroelague'de Khimki'yi evinde mağlup ettiği mücadelede tribündeydi. Sarı- lacivertli taraftarlar da 32 yaşındaki forvete yakın ilgi gösterdi. Seyirciler maçın durduğu bölümlerde Soldado ile kısa sohbetler gerçekleştirdi. Bir taraftar "Bu hafta da gol atacak mısın?" diye sordu. Soldado garantiyi verdi: Benim işim bu. Fenerbahçe beni bunun için aldı. Önemli olan ilk goldü. Onu attım, üzerimdeki baskı kalktı. Bundan sonrası gelir. Şampiyonlukta yeniden iddialı konuma gelmeliyiz. Bunun için de tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Sivas maçıyla başladık, Antalya karşılaşmasını da kazanıp seriye geçmeliyiz.
Usta işi!
Sivasspor maçında 3 gol birden atan Soldado ne kadar önemli bir golcü olduğunu hepimize gösterdi. Gol vuruşları sadece ustaların yapabileceği kalitede... Onu değerli kılan sadece golleri değil elbette. Oynadığı her dakika takıma verdiği katkı ve forma şansı bulamadığında hiç vazgeçmeden çalışması... Hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabiliyor olması onu takımın diğer golcülerinden farklı kılıyor. Soldado'yla ilgili tek tereddütüm 90 dakikayı çıkarıp çıkaramayacağıyla ilgili... Eğer bunu başarabilirse Antalyaspor karşısında Fenerbahçe'nin en önemli kozu olur.
Mini yorum EMRE BOL
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:38
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Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart
Toplam 1
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babo adamsın
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Cimbom transferde şova hazırlanıyor!
Toplam 12
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celil OLMAZ BU TRANSFER
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Ebrar sezonu kapattı
Toplam 2
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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