 Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI

    Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI

    Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. 19.30'da başlayacak zorlu mücadelede sarı-lacivertli takımın ilk 11'i belli oldu.

    Sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustadter'in 3'er sarı kartı var. Bu oyuncular Antalyaspor karşılaşmasında şans bulup sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Ülker Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler

    43. randevu
    Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertlilerin rakibine 28-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Kanarya'nın 77 golüne Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.

    Son 3 maçta Antalya güldü
    Akdeniz ekibi, Süper Lig'de son 3 maçta Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı. Antalyaspor 2015-16 sezonunun ikinci yarısında 4-2 yendi sarı-lacivertlileri hem evinde hem deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

    Saat: 19.30
    Stat: Antalya
    Antalyaspor: Ferhat, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Vainqueur, Charles, Maicon, Nasri, Deniz Kadah, Eto'o
    Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skertel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif Chahechouhe, Guiliano, Janssen

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:25
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