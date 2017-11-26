Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. 19.30'da başlayacak zorlu mücadelede sarı-lacivertli takımın ilk 11'i belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustadter'in 3'er sarı kartı var. Bu oyuncular Antalyaspor karşılaşmasında şans bulup sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Ülker Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler
43. randevu
Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertlilerin rakibine 28-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Kanarya'nın 77 golüne Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.
Son 3 maçta Antalya güldü
Akdeniz ekibi, Süper Lig'de son 3 maçta Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı. Antalyaspor 2015-16 sezonunun ikinci yarısında 4-2 yendi sarı-lacivertlileri hem evinde hem deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
Saat: 19.30
Stat: Antalya
Antalyaspor: Ferhat, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Vainqueur, Charles, Maicon, Nasri, Deniz Kadah, Eto'o
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skertel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif Chahechouhe, Guiliano, Janssen
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:25
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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