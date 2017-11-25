''90 dakika oynayamam!''
Mehmet Ekici, sakatlığı sonrası ilk kez Sivas maçında görev yapmıştı. Yıldız futbolcu, kondisyon anlamında tam olarak hazır hale gelmediğini söyledi.
Yıldız futbolcu, kondisyon anlamında tam olarak hazır hale gelmediğini söyleyerek, "Tedbirli davranmam gerek. Henüz 90 dakika sahada kalacak seviyede değilim. Hocam da bunu bilerek bana gerektiği kadar şans veriyor" dedi.
YOLCULUK BUGÜN
Fenerbahçe, Antalya maçı öncesi son provasını bugün yapacak. sarı-lacivertli kafile, idmanın ardından yarınki mücadele için Antalya'nın yolunu tutacak. Başkan Aziz Yıldırım'ın da cezasına rağmen takımla birlikte deplasmana gitmesi bekleniyor. Kafile, yarın maçın hemen ardından geri dönecek.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:11
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
''90 dakika oynayamam!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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