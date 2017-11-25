 ''90 dakika oynayamam!'' – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    ''90 dakika oynayamam!''

    ''90 dakika oynayamam!''

    , sakatlığı sonrası ilk kez Sivas maçında görev yapmıştı. Yıldız futbolcu, kondisyon anlamında tam olarak hazır hale gelmediğini söyledi.

    Yıldız futbolcu, kondisyon anlamında tam olarak hazır hale gelmediğini söyleyerek, "Tedbirli davranmam gerek. Henüz 90 dakika sahada kalacak seviyede değilim. Hocam da bunu bilerek bana gerektiği kadar şans veriyor" dedi.

    YOLCULUK BUGÜN
    Fenerbahçe, Antalya maçı öncesi son provasını bugün yapacak. sarı-lacivertli kafile, idmanın ardından yarınki mücadele için Antalya'nın yolunu tutacak. Başkan Aziz Yıldırım'ın da cezasına rağmen takımla birlikte deplasmana gitmesi bekleniyor. Kafile, yarın maçın hemen ardından geri dönecek.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:11
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