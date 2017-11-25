''90 dakika oynayamam!''

Yıldız futbolcu, kondisyon anlamında tam olarak hazır hale gelmediğini söyleyerek, "Tedbirli davranmam gerek. Henüz 90 dakika sahada kalacak seviyede değilim. Hocam da bunu bilerek bana gerektiği kadar şans veriyor" dedi.



YOLCULUK BUGÜN

Fenerbahçe, Antalya maçı öncesi son provasını bugün yapacak. sarı-lacivertli kafile, idmanın ardından yarınki mücadele için Antalya'nın yolunu tutacak. Başkan Aziz Yıldırım'ın da cezasına rağmen takımla birlikte deplasmana gitmesi bekleniyor. Kafile, yarın maçın hemen ardından geri dönecek.