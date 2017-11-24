 Van Persie'yi coşturan ilaç! – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    'yi coşturan ilaç!

    <a href="/index/van-persie?id=037e932d-e116-46d8-bdad-688551529669" class="" rel="tag">Van Persie</a>'yi coşturan ilaç!

    Fenerbahçe Başkanı’nın para motivasyonu, Robin ’yi bile aşka getirdi.

    Osmanlıspor maçı sonrası yaşanan krizin ardından "Her galibiyete prim" sözü veren Aziz Yıldırım sözünü tuttu, Sivasspor maçının primi dün hesaplara yatırıldı. 31 Ağustos'tan bu yana sakat olan Hollandalı aynı gün idmanda şov yaptı.

    Fenerbahçe'de Osmanlıspor karşılaşması sonrası yaşanan krizin ardından yönetimin aldığı 'Süper Lig'de ilk yarı sonuna kadar her galibiyete prim' kararı dün itibariyle uygulamaya girdi. Sarı-lacivertli futbolcuların, 4-1 kazandıkları Sivasspor maçının 250 bin Euro'luk primi dün hesaplara yattı. Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konya maçlarıyla prim sistemi sürecek. Takım bu 5 maçı da kazanırsa, takımın cebine giren para 1.5 milyon Euro'yu bulacak.

    ANTALYASPOR MAÇINDA YOK
    Primin hesaplara yatması 'yi aşka getirdi. 31 Ağustos'ta Hollanda Milli Takımı'nın Fransa ile oynadığı maçta sakatlanan ve o günden sonra takımdan uzak kalan yıldız futbolcu ilk kez dün idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı ve kuvvet çalışmalarına devam etti. Ancak Hollandalı futbolcu yaklaşık 3 ay süren sakatlığı nedeniyle bu hafta Antalyaspor maçının kadrosunda olmayacak.

    , idman sahasına gelirken, tüm takımın önünde yürüyüp çalışmaya iştahlı olduğunu gösterdi.

    Sabah
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:52
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