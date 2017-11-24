Topal'dan Antalyaspor yorumu
Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı, Çengelköy’de bir restorantta verilen kahvaltıda bir araya geldi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:30
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Muslera’ya ağır fatura!
Toplam 2
Yorum
asdf kaleci antrenöründe sıkıntı aramayın sakın !!
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 3
Yorum
GÖKHAN S Galatasaray kulübü BEŞİKTAŞ ın kapısından döndü.Galatasaray kulubü BEŞİKTAŞ a önerildi FAkat taraftar ve yönetim bu tutumu şık bulmadı
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 3
Yorum
GÖKHAN S O yüzden Cenk Beşiktaş ile anlaşırken Fenerbahçe iki katı para teklif etti gitmedi Cenk Ama galatasarayın kapısından döndü
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