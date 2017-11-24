 İsla’dan iyi haber geldi – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    ’dan iyi haber geldi

    İsla’dan iyi haber geldi
    F.Bahçe dün önce salonda çalıştı, sonra sahaya geçilip top kapma ve pas çalışması yapıldı. İdman çift kale ile bitti. Sakatlıkları geçen Van Persie ve Valbuena dünkü mesaiye de katılırken, ise uzun bir aranın ardından idmanın ilk bölümünde yer aldı. Sivas maçında sağ dizinden sakatlanan Janssen tedbir amaçlı olarak dün de çalışmaya çıkmadı. Bugün idmana katılması beklenen Janssen'in durumu ciddi değil.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:13
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