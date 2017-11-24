Fener'i istiyor
Menajer Bakan, “Lucas Lima 10 Aralık’ta serbest kalacak. Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor. 5 milyon euro imza parası ve 4 milyon euro’dan 4 yıllık sözleşmeye ikna olur” dedi
NEYMAR YANINA İSTİYOR
Bakan, Lima'nın 10 Aralık'ta serbest kalacağını, oyuncunun kesin kararını bu tarihte vereceğini açıklarken, "F.Bahçe geçtiğimiz sezon Lima'yı alacaktı ama fiyatı yüksek geldiği için transfer gerçekleşmemişti. 10 milyon euro bonservis, 7.5 milyon euro da yıllık ücret istemişlerdi. Şimdi durum farklı. Lima da Fenerbahçe'ye çok sıcak bakıyor" diye konuştu. Lima'nın Fenerbahçe'yi Alex de Souza'ya sorduğu bilgisini veren menajer Bakan, "Alex de ona 'Hemen git, orada kral olursun' demiş. Fenerbahçe'yi istiyor. 5 milyon euro imza parası ve yıllık 4 milyon euro ücretten 4 yıllık sözleşmeye ikna olur. Ancak peşinde Barça, Valencia, PSG, ManU ve Manchester City gibi takımlar da var. Neymar'la ise yakın arkadaş. Neymar'ın babası o yüzden Lima'yı PSG'ye götürmeye çalışıyor" dedi.
PALMEIRAS İDDİASI VAR
Brezilya'da yayın yapan Terra Brasil, menajer İbrahim Bakan'ın aksine Lima için olumsuz bir habere yer verdi, yıldız futbolcunun Palmeiras'a imza atacağı iddiasında bulundu.
Yılmaz ŞENOL
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:26
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
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