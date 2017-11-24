 Fener'i istiyor – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Fener'i istiyor

    Fener'i istiyor

    Menajer Bakan, “Lucas Lima 10 Aralık’ta serbest kalacak. Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor. 5 milyon euro imza parası ve 4 milyon euro’dan 4 yıllık sözleşmeye ikna olur” dedi

    Brezilya basınının, Fenerbahçe'nin ocakta Santos'lu Lucas Lima'yı transfer edeceğini iddia etmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecana yol açmıştı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer İbrahim Bakan, iddialar hakkında Fotomaç'a konuştu.

    NEYMAR YANINA İSTİYOR
    Bakan, Lima'nın 10 Aralık'ta serbest kalacağını, oyuncunun kesin kararını bu tarihte vereceğini açıklarken, "F.Bahçe geçtiğimiz sezon Lima'yı alacaktı ama fiyatı yüksek geldiği için transfer gerçekleşmemişti. 10 milyon euro bonservis, 7.5 milyon euro da yıllık ücret istemişlerdi. Şimdi durum farklı. Lima da Fenerbahçe'ye çok sıcak bakıyor" diye konuştu. Lima'nın Fenerbahçe'yi Alex de Souza'ya sorduğu bilgisini veren menajer Bakan, "Alex de ona 'Hemen git, orada kral olursun' demiş. Fenerbahçe'yi istiyor. 5 milyon euro imza parası ve yıllık 4 milyon euro ücretten 4 yıllık sözleşmeye ikna olur. Ancak peşinde Barça, Valencia, PSG, ManU ve Manchester City gibi takımlar da var. Neymar'la ise yakın arkadaş. Neymar'ın babası o yüzden Lima'yı PSG'ye götürmeye çalışıyor" dedi.

    PALMEIRAS İDDİASI VAR
    Brezilya'da yayın yapan Terra Brasil, menajer İbrahim Bakan'ın aksine Lima için olumsuz bir habere yer verdi, yıldız futbolcunun Palmeiras'a imza atacağı iddiasında bulundu.

    Yılmaz ŞENOL
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:26
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