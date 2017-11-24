Fener'i istiyor

Brezilya basınının,'nin ocakta'lu'yı transfer edeceğini iddia etmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecana yol açmıştı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer, iddialar hakkında'a konuştu.BakanLima'nın'ta serbest kalacağını, oyuncunun kesin kararını bu tarihte vereceğini açıklarken, "F.Bahçe geçtiğimiz sezon Lima'yı alacaktı amatransfer gerçekleşmemişti.bonservis,yıllık ücret istemişlerdi. Şimdi durum farklı. Lima da Fenerbahçe'ye çok sıcak bakıyor" diye konuştu.'nın Fenerbahçe'yi'ya sorduğu bilgisini veren menajer Bakan, "Alex de onademiş. Fenerbahçe'yi istiyor. 5 milyon euro imza parası ve yıllık 4 milyon euro ücretten 4 yıllık sözleşmeye ikna olur. Ancak peşindevegibi takımlar da var.'la ise yakın arkadaş. Neymar'ın babası o yüzden Lima'yı'ye götürmeye çalışıyor" dedi.Brezilya'da yayın yapan Terra Brasil, menajer İbrahim Bakan'ın aksine Lima için olumsuz bir habere yer verdi, yıldız futbolcunun Palmeiras'a imza atacağı iddiasında bulundu.