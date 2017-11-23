Behich adım adım

Bursa’nın talip olduğu Fernandao’ya karşılık 26 yaşındaki sol bekin takası yeniden gündeme geldi

Bu sezon sadece Evkur Yeni Malatya maçında 26 dakika oynayabilen Jose Fernandao'nun Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali her geçen gün yükseliyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın davranışlarından ve idmanlardaki performansından memnun olmadığı Brezilyalı'nın devre arasında kiralanması ya da takas verilmesi tekrar gündeme geldi. Özellikle eski takımı Bursaspor'un kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe de şartını ortaya koydu. Uzun süredir sol bek arayan sarı-lacivertlilerin Fernandao'yu Bursasporlu eh ile takas etmeyi düşündüğü ifade edildi. Yönetimin, Bursaspor cephesinden teklif gelmesi halinde sözleşmesi 2019'da bitecek 26 yaşındaki Avustralyalı futbolcuyu isteyeceği kaydedildi. Başa baş takas konusunda ilerleyen günlerde yeni gelişmeler yaşanabilir.