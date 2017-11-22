Kocaman'ı mutlu eden rekabet

Mehmet Topal'ın geri dönüşü ve hırslı oyunu takımın savunmasında önemli bir rol oynadı. Josef ile olan uyumu da dikkat çekerken, hazır kıta bekleyen Ozan, cezası biten Alper, hatta genç isimlerden Oğuz orta sahada forma rekabetine giren isimler. Savunmada ise Neto'nun da cezası bitti ve stoperler arasında da rekabet başladı.



Sarı lacivertli camiada bu hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçı öncesinde, "Bu maça çift forvetle çıkılır mı?" sorusunun yanıtı merakla beklenirken, teknik direktör Kocaman ve kurmayları, bu anlamda büyük sıkıntı yaşıyor. Ancak beklenen Kocaman'ın oyun anlayışında taviz vermeyeceği yönünde. Aykut Kocaman'ın bazı maçlarda 2 forvete dönmek istediği öğrenilirken, Sivasspor maçını ise ölçü olarak kabul etmiyor. 10 kişi kalan rakibe karşı çift forvet etkili oldu ama Antalyaspor deplasmanında Aykut Kocaman oyun anlayışını değiştirmeyecek. Forvetlerin formda oluşu, orta sahada oyuncu bolluğu, stoperlerin savaşı ve cezaların tamamlanması Kocaman'ı kadro seçiminde zorluyor. Bu tatlı rekabet her şeye rağmen Aykut Kocaman'ı mutlu ediyor.