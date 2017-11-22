 Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşusu ile başladığı belirtildi.

    Top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:37
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