Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşusu ile başladığı belirtildi.
Top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:37
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Mesut’u F.Bahçe’ye Almanlar da yazdı
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li FB adi altinda bos bos konusanlar var sanki FB kimseyi almadida mesutu alamayacak aldigindada kacacak delik olmadik bahane ararsiniz
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Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu
Toplam 8
Yorum
aslan Fenerbahcem bu basarinin da üstüne cikacaktir seneye iyi bir yapilanmayla hedefimiz CL sampiyonlugu.Sonra herkes bizi konuscak gerisi hikaye
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 5
Yorum
gerçekobjektif Dirar varken aatıfı yazanlar futbol bilgisi olmayan cahillerdir , NET.
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