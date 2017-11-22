Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşusu ile başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.