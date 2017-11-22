Fenerbahçe 5'te 4 yaptı!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında sahasında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 68-56 mağlup etti.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-9 üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 33-17 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 45-42 önde geçen Fenerbahçe, salondan 68-56 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini aldı. İspanya temsilcisi ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:28
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Mesut’u F.Bahçe’ye Almanlar da yazdı
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li FB adi altinda bos bos konusanlar var sanki FB kimseyi almadida mesutu alamayacak aldigindada kacacak delik olmadik bahane ararsiniz
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Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu
Toplam 8
Yorum
aslan Fenerbahcem bu basarinin da üstüne cikacaktir seneye iyi bir yapilanmayla hedefimiz CL sampiyonlugu.Sonra herkes bizi konuscak gerisi hikaye
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 5
Yorum
gerçekobjektif Dirar varken aatıfı yazanlar futbol bilgisi olmayan cahillerdir , NET.
Fenerbahçe 5'te 4 yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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