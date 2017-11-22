 Fenerbahçe 5'te 4 yaptı! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe 5'te 4 yaptı!

    Fenerbahçe 5'te 4 yaptı!

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında sahasında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 68-56 mağlup etti.

    Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-9 üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 33-17 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 45-42 önde geçen Fenerbahçe, salondan 68-56 galip ayrıldı.

    Sarı-lacivertliler, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini aldı. İspanya temsilcisi ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
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