F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Fenerbahçe, ara transfer döneminde yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için kontenjanı boşaltmak zorunda.
Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda 14 yabancı bulunuyor ve sezonun ikinci yarısında Eljif Elmas'ın da lisansı çıkartılacak.
Teknik heyet, Fernandao ve Van Persie'nin gönderilmesi için yönetime rapor sundu. Bu ikilinin yanı sıra, Sivasspor maçında 11'de sahaya çıkan Aatif'ın da gönderilecekler listesinde yer aldığı öğrenildi. Aatif ve Fernandao'nun birçok talibi olduğu için yönetim bu ikiliyi satmakta zorluk yaşamayacak.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir futbol oynamayan Van Persie'nin ise sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:54
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Yusuf için rekor teklif!
Toplam 14
Yorum
okan 15 milyon euro yu bir arada görseler klüpten hisse bile verirler her gün gazete satılsın diye milleti şişirdiler o takımda 15 m.luk adam yok
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Kazan kaynıyor
Toplam 18
Yorum
gs4ever tudora gosterilen sabir mi?hangi sabir adam lider hala demedik laf birakilmiyor.ayrica bizi o uyduruk takimdan kurtardı ve cok isabetli oldu
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‘Negredo’dan daha iyi’
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR SİNAN ENGİNE SORUNNEGREDO MU SOLDADO MU
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