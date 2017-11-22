 F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!

    F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!

    , ara transfer döneminde yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için kontenjanı boşaltmak zorunda.

    'nin kadrosunda şu anda 14 yabancı bulunuyor ve sezonun ikinci yarısında Eljif Elmas'ın da lisansı çıkartılacak.

    Teknik heyet, Fernandao ve Van Persie'nin gönderilmesi için yönetime rapor sundu. Bu ikilinin yanı sıra, Sivasspor maçında 11'de sahaya çıkan Aatif'ın da gönderilecekler listesinde yer aldığı öğrenildi. Aatif ve Fernandao'nun birçok talibi olduğu için yönetim bu ikiliyi satmakta zorluk yaşamayacak.

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir futbol oynamayan Van Persie'nin ise sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:54
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