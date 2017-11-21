Yıldırım’dan 5 maça 1.5 milyon lira prim

Fenerbahçe yönetiminin, Sivasspor maçı öncesi 6 maçlık paket prim sistemini devreye soktuğu ortaya çıktı. Buna göre yönetim, devre sonuna kadar tüm maçları kazanmaları halinde takıma toplam 1.5 milyon lira prim dağıtacak. SivasSPOR'u yenen sarı-lacivertli futbolcular, primi hak edebilmeleri için kalan 5 karşılaşmayı da kazanmak zorundalar. Primi, geçen hafta Samandıra'da futbolcularla yaptığı toplantıda başkan Aziz Yıldırım açıklamış.



'HADİ GÖREYİM SİZİ'

F.BAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım, Sivas karşılaşması öncesi soyunma odasına inerek takımla kısa bir toplantı yaptı. Başkanın, "Bu maç bizim çıkış maçımız. Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanarak yeniden iddialı duruma gelmeliyiz. Hepinize güveniyorum" dediği öğrenildi.