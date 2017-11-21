Yıldırım’dan 5 maça 1.5 milyon lira prim
'HADİ GÖREYİM SİZİ'
F.BAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım, Sivas karşılaşması öncesi soyunma odasına inerek takımla kısa bir toplantı yaptı. Başkanın, "Bu maç bizim çıkış maçımız. Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanarak yeniden iddialı duruma gelmeliyiz. Hepinize güveniyorum" dediği öğrenildi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 03:21
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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