Pastore için 3 dev rakip

Sarı Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği belirtilen Pastore transferinde Kanarya'ya 3 dev Avrupa kulübü rakip oldu. Fransız RMC'de yer alan habere göre, Arjantinli orta saha oyuncusu için Sevilla, Roma ve Inter de devreye girdi.



''İLK 11'DE YER ALMAK İSTİYORUM''

Pastore'nin de, 1 gol 1 asist yaptığı ve PSG'nin 4-1 kazandığı Nantes maçının ardından teknik direktörü Unai Emery'ye "Sakatlığım geçti. Artık hazırım. Daha fazla ilk 11'de yer almak istiyorum ama bu olmayacaksa ayrılma düşüncesindeyim" dediği de haberde yer aldı.



Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Pastore konusunda önce kiralama formülü üzerinde durduğu ancak Fransız ekibinin oyuncusunu satma niyetinde olduğu ve kapıyı 20 milyon eurodan açtığı yazılmıştı.



Haberde ayrıca başarılı oyuncunun İtalya Serie A'yı tercih sıralamasında önde tuttuğu da belirtildi. Arjantinli yıldız bu sezon tüm turnuvalarda çıktığı 9 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Pastore, 2011/2012 sezonu başında Palermo'dan 42 milyon euroluk bedelle PSG'ye transfer olmuştu.