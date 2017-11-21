Pastore için 3 dev rakip
Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtilen Javier Pastore'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği belirtilen Pastore transferinde Kanarya'ya 3 dev Avrupa kulübü rakip oldu. Fransız RMC'de yer alan habere göre, Arjantinli orta saha oyuncusu için Sevilla, Roma ve Inter de devreye girdi.
''İLK 11'DE YER ALMAK İSTİYORUM''
Pastore'nin de, 1 gol 1 asist yaptığı ve PSG'nin 4-1 kazandığı Nantes maçının ardından teknik direktörü Unai Emery'ye "Sakatlığım geçti. Artık hazırım. Daha fazla ilk 11'de yer almak istiyorum ama bu olmayacaksa ayrılma düşüncesindeyim" dediği de haberde yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Pastore konusunda önce kiralama formülü üzerinde durduğu ancak Fransız ekibinin oyuncusunu satma niyetinde olduğu ve kapıyı 20 milyon eurodan açtığı yazılmıştı.
Haberde ayrıca başarılı oyuncunun İtalya Serie A'yı tercih sıralamasında önde tuttuğu da belirtildi. Arjantinli yıldız bu sezon tüm turnuvalarda çıktığı 9 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Pastore, 2011/2012 sezonu başında Palermo'dan 42 milyon euroluk bedelle PSG'ye transfer olmuştu.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:46
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‘20 milyon euro’luk adam’
Toplam 10
Yorum
onder cocugun top alip vermesinde belli iyi futbolcu adam topu ona gelmeden topu nereye atacagini biliyor salihi bitiren bu cocuguda bitirir aykut
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Hıncal Uluç: "Haftanın sahtekârı!.."
Toplam 6
Yorum
Düsseldorf'lu Kim olursa olsun, hangi yetkiyle olursa olsun, birine SIFAT takarak iş yapan,, kendisine takılacak SIFATI da kabullenmek zorunda kalır !
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Bifouma hakeme ‘korkak!’ demiş
Toplam 14
Yorum
ALAKART MELOYLA KIYASLARSAK HAKSIZ YERE ATILMIŞ. ADAM KOSKACA BİR SEZON HAKEMLERİ(SUNİ) MESLEKTAŞLARINI DARP ETTİ 1 KIRMIZI GÖRMEDİ YAZIK SİVASA YA
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