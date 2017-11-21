Josef’in durumu belirsiz

JOSEF de Souza için sarı lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanan West Bromwich Albion'da flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibi yönetimi, alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verdi. Bu gelişme, Josef'in transferini isteyen Pulis'in ayrılmasından sonra transferde belirsizliğe yol açtı