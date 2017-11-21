 Josef’in durumu belirsiz – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Josef’in durumu belirsiz

    Josef’in durumu belirsiz
    JOSEF de Souza için sarı lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanan West Bromwich Albion'da flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibi yönetimi, alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verdi. Bu gelişme, Josef'in transferini isteyen Pulis'in ayrılmasından sonra transferde belirsizliğe yol açtı
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Josef’in durumu belirsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.