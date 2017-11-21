 İldiz: Emenike dönmek istiyor – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İldiz: Emenike dönmek istiyor

    İldiz: Emenike dönmek istiyor
    Eskişehirspor'un hocası Yücel İldiz, Karabük'ten eski öğrencisi Emenike'nin tekrar Türkiye dönmek istediğini söyledi. Radyospor'a konuşan İldiz, "Emenike Olympiakos'ta mutsuz ve Türkiye'ye dönmek istiyor" dedi. 5 lig maçında skora katkı yapamayan Emenike, Devler Ligi eleme turunda 1, kupada ise 2 maçta 3 gol attı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İldiz: Emenike dönmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.