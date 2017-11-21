Hayalleri gerçek oldu

Çorum'da yaşayan ve kronik kas hastası olan Alihan ve Yiğithan Öztürk kardeşlerin F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel ile bir araya gelme hayali gerçek oldu. Buluşma, Sivas maçı öncesi Ülker Stadı'nda gerçekleşti. Fenerbahçe Müzesi'ni gezip Samandıra'yı da ziyaret eden Öztürk kardeşler, Aykut Kocaman ve futbolcularla sohbet edip fotoğraf çektirdiler. Alihan ve Yiğithan, sonrasında Sivas maçını tribünden izlediler.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UNICEF 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle makamında kabul ettiği Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Palacı'ya sembolik olarak koltuğunu bıraktı. Genç kız, çocukların yaşadıkları sorunlara değinerek yetkililerden çocuk haklarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi.