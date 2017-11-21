 Hayalleri gerçek oldu – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hayalleri gerçek oldu

    Hayalleri gerçek oldu
    Çorum'da yaşayan ve kronik kas hastası olan Alihan ve Yiğithan Öztürk kardeşlerin F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel ile bir araya gelme hayali gerçek oldu. Buluşma, Sivas maçı öncesi Ülker Stadı'nda gerçekleşti. Fenerbahçe Müzesi'ni gezip Samandıra'yı da ziyaret eden Öztürk kardeşler, Aykut Kocaman ve futbolcularla sohbet edip fotoğraf çektirdiler. Alihan ve Yiğithan, sonrasında Sivas maçını tribünden izlediler.



    Başkanın koltuğu Ceren'e
    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UNICEF 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle makamında kabul ettiği Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Palacı'ya sembolik olarak koltuğunu bıraktı. Genç kız, çocukların yaşadıkları sorunlara değinerek yetkililerden çocuk haklarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hayalleri gerçek oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.