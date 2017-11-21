 Çok dua ettim – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Çok dua ettim

    Çok dua ettim
    İSPANYA'da da bir süre gol sıkıntısı çektiğini söyleyen Roberto Soldado, "Hep bu günlerin hayalini kurdum. Golcü, attığı gollerle yaşar. Çalıştım ve sürekli dua ettim. Sivas maçında, daha sahaya çıkarken gol atacağımı hissettim. İnanıyorum ki devamı gelecek" diye konuştu.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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