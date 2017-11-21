Çok dua ettim

İSPANYA'da da bir süre gol sıkıntısı çektiğini söyleyen Roberto Soldado, "Hep bu günlerin hayalini kurdum. Golcü, attığı gollerle yaşar. Çalıştım ve sürekli dua ettim. Sivas maçında, daha sahaya çıkarken gol atacağımı hissettim. İnanıyorum ki devamı gelecek" diye konuştu.