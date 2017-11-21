 Alex ve Sow’dan sonra ilki başardı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Alex ve Sow’dan sonra ilki başardı

    Alex ve Sow’dan sonra ilki başardı
    SOLDADO yaptığı hat-trickle, 9 yıl önce F.Bahçe'ye gelen vatandaşı Daniel Güiza'nın ilk 12 haftalık performansını bir maçta geride bıraktı. Güiza, 2008-2009'da ilk 11'de başladığı 12 hafta sonunda 2 gol atabilmişti. Soldado, Fenerbahçe'de Alex de Souza ve Moussa Sow'dan sonra Kadıköy'de üç gol ve üzerinde gol atan üçüncü isim oldu. Alex, 15 Mayıs 2011'de A.Gücü'ne 5 gol atmış, Sow ise 21 Eylül 2013'te Elazığ ağlarını 3 kez sarsmıştı. Soldado en son Tottenham formasıyla 2013'te hat-trick yapmıştı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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