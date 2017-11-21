4 gole 1 gün izin

Sarı-lacivertliler, pazar günü deplasmanda Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla başladı. Sivas'a karşı ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynadı. Valbuena, İsla ve Van Persie'nin tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe bugünü izinli geçirecek