 4 gole 1 gün izin – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    4 gole 1 gün izin

    4 gole 1 gün izin
    Sarı-lacivertliler, pazar günü deplasmanda Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla başladı. Sivas'a karşı ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynadı. Valbuena, İsla ve Van Persie'nin tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe bugünü izinli geçirecek
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:57
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