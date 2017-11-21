 3 gün önceden çıkarma – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    3 gün önceden çıkarma

    3 gün önceden çıkarma

    Kocaman, konsantrasyonu yükseltmek için takımı Antalya’ya erken götürme kararı aldı

    G.Saray'la puan farkının 6'ya inmesi ile umutlanan , işe daha sıkı sarıldı.Sarı-lacivertli hoca, pazar günü deplasmanda oynanacak Antalya maçına yüksek konsantrasyonla çıkmak için takımı en az 3 gün önce Antalya'ya götürme kararı aldı. Hem idmanlara burada devam edilecek hem de oyuncuların birbirlerine olan bağları artırılacak. Tam günü henüz netleşmeyen erken kampa, Fenerbahçeli bazı yöneticilerin de katılması bekleniyor.

    Mini yorum: 5 maç yetmez / Mert AYDIN
    Fenerbahçe, sezonun ilk yarısının son 5 karşılaşmasını da kazanırsa tabii ki havaya girer. İddialı da olur. Ancak Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adayı olabilmesi için hiçbir şey yapamıyorsa en az bir tane stoper, bir de sol bek transferi gerçekleştirmesi gerekir. Bunun olmaması durumunda, 5'te 5 dahi yapsa şampiyonluğun en güçlü adayı olamaz. Tabii ki Aykut hoca, takımını ve sarı-lacivetli camiayı motive edebilmek için böyle diyecektir, bu gayet normal. Hele hele iki hafta önceki çaresiz görüntüsünden sonra...
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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