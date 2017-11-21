3 gün önceden çıkarma
Kocaman, konsantrasyonu yükseltmek için takımı Antalya’ya erken götürme kararı aldı
Mini yorum: 5 maç yetmez / Mert AYDIN
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısının son 5 karşılaşmasını da kazanırsa tabii ki havaya girer. İddialı da olur. Ancak Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adayı olabilmesi için hiçbir şey yapamıyorsa en az bir tane stoper, bir de sol bek transferi gerçekleştirmesi gerekir. Bunun olmaması durumunda, 5'te 5 dahi yapsa şampiyonluğun en güçlü adayı olamaz. Tabii ki Aykut hoca, takımını ve sarı-lacivetli camiayı motive edebilmek için böyle diyecektir, bu gayet normal. Hele hele iki hafta önceki çaresiz görüntüsünden sonra...
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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