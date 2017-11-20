Volkan'ın keyfi yerinde
Fenerbahçe'de bu sezon kaleyi zaman zaman yedeği Kameni'ye kaptıran kaptan Volkan Demirel'in dün keyfine diyecek yoktu.
SADECE G.SARAY'DAN GOL YEMEDİ
Fenerbahçe, Kadıköy'de tam 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Öyle ki sarı-lacivertliler, Ocak-Eylül 2004 tarihinden (12 maç) bu yana iç sahadaki en uzun gol yeme serisine ulaştı. Kanarya, ayrıca son 26 resmi maçta Galatasaray derbileri hariç her karşılaşmada gol yedi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:57
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN YA AYKUT BU TAKIM SALDIRSIN KAYBETSİN ÖNEMLİ DEĞİL 3 DEFA BERABERE KALACAGINA 2 DEFA YENERSİN 1 KEZ KAYBEDERSİN SALDIRSIN TAKIM YA
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN DR BU TAKIM GSYE,BJKYE, TRABZONA ÜSTÜNLÜK KURMUŞ Bİ TAKIM BUTAKIM HERKESİ BOGAR ADI ÜSTÜNDE KADIKÖY BOGASI SALDIR YA KORKMA1 YERSEN 2 ATARSIN
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''İlkelerimin dışına çıktım''
Toplam 12
Yorum
UZMAN DR BU TAKIM GSYE,BJKYE, TRABZONA ÜSTÜNLÜK KURMUŞ Bİ TAKIM BUTAKIM HERKESİ BOGAR ADI ÜSTÜNDE KADIKÖY BOGASI SALDIR YA KORKMA1 YERSEN 2 ATARSIN
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