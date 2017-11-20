 Volkan'ın keyfi yerinde – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Volkan'ın keyfi yerinde

    Volkan'ın keyfi yerinde

    Fenerbahçe'de bu sezon kaleyi zaman zaman yedeği Kameni'ye kaptıran kaptan Volkan Demirel'in dün keyfine diyecek yoktu.

    Kamerunlu futbolcunun formsuzluğu sonrası kaleyi yeniden devralan Volkan, takımının peş peşe gelen golleriyle coştu. 36 yaşındaki file bekçisi gollerde eski günlerini hatırlatan sevinç gösterileriyle 'de karşılaşmaya gelen sarı lacivertli taraftarları da coşturdu.

    SADECE G.SARAY'DAN GOL YEMEDİ
    Fenerbahçe, Kadıköy'de tam 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Öyle ki sarı-lacivertliler, Ocak-Eylül 2004 tarihinden (12 maç) bu yana iç sahadaki en uzun gol yeme serisine ulaştı. Kanarya, ayrıca son 26 resmi maçta derbileri hariç her karşılaşmada gol yedi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:57
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