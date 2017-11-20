Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu
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Galatasaray'ın Igor Tudor kararı
Toplam 18
Yorum
GS'li Hoca denilen adamı bu konuda uyaracaksan ne diye hoca diyim ben buna. Tutanda hata var böyle bi adam gsmizi yönetiyor . aklım almıyo ! YAZIK
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Galatasaray'ın Igor Tudor kararı
Toplam 18
Yorum
tolga bjk macı sonrası hayya alanya macı sonrası bile abbas yolcu tudor bu gs de bu kafa ile kalamaz gs stajer yetiştirme yeri degil dursun gitsin
Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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