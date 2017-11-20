 Soldado'nun golüne Babel'in tepkisi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Soldado'nun golüne Babel'in tepkisi

    Soldado'nun golüne Babel'in tepkisi

    Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a attığı 2. gol sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu.

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 devam ettiği sırada Fenerbahçe, uzun süren karambol ve iki direkten dönen top sonrası Soldado'nun şık vuruşuyla topu ağlara yolladı. Futbolseverler sosyal medyada gol hakkında 'son yılların en ilginç pozisyonuydu' biçiminde yorumlar yaptı.

    Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel de bu golün hemen ardından attığı tweetle şaşkınlığını belirtti. Ryan Babel, Soldado'nun 61. dakikada attığı gol sonrası 'OMG' (Aman Tanrım) yazarak tweet attı.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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