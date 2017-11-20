Soldado'nun golüne Babel'in tepkisi
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a attığı 2. gol sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel de bu golün hemen ardından attığı tweetle şaşkınlığını belirtti. Ryan Babel, Soldado'nun 61. dakikada attığı gol sonrası 'OMG' (Aman Tanrım) yazarak tweet attı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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