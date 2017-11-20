 Sistem değişti fark geldi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Sistem değişti fark geldi

    Sistem değişti fark geldi

    F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivas karşısına farklı bir anlayışla çıktı.

    Sarı-lacivertlilerin beraberlikle ayrıldığı son 3 maçtaki 4-3-3 sisteminden vazgeçen Kocaman, değişiklik yaptı. Önceki maçlarda orta alanı Souza-Ozan-Dirar'dan oluşturan Kocaman, bu kez kurguyu değiştirdi. Önliberoda Topal-Souza ikilisine dönen tecrübeli hoca, Dirar'ı sağ kanada çekerken, Giuliano'yu forvet arkasında oynattı.

    KADIKÖY'DE 5 DEĞİŞİKLİK
    Sarı-lacivertliler, Sivasspor karşılaşmasına farklı bir kadroyla çıktı. Fenerbahçe'de 11. haftadaki Osmanlıspor'un kadrosundan farklı 5 isim dün akşam Kadıköy'de forma giydi. Valbuena, İsla sakatlığı, Alper Potuk ile Neto cezaları nedeniyle oynamazken, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan'ı yedeğe çeken teknik direktör Aykut Kocaman; Şener, Aatif, Skrtel, İsmail ve Mehmet Topal'a şans verdi.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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