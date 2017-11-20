 Ozan kulübeye Topal sahaya – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Ozan kulübeye Topal sahaya

    Ozan kulübeye Topal sahaya

    Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında kadroya alınmayan Mehmet Topal, dün 11'de sahaya çıktı.

    Osmanlıspor ile oynanan müsabaka öncesi teknik direktör Aykut Kocaman'la tartıştığı iddia edilen tecrübeli futbolcu, Sivasspor'a karşı sahadaki yerini aldı. Son haftalarda takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan ve hafif sakatlığı bulunan 'ın yerine oynayan Topal, başarılı bir 90 dakika çıkardı. Yüksek pas yüzdesiyle maçı tamamlayan ve takımının galibiyetinde kilit rol oynayan Mehmet, bitiş düdüğünün ardından bir hayli mutluydu. Artık galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini belirten Mehmet, "Kazanmaya alışacağız" dedi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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