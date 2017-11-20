 İsmail çıldırttı – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    İsmail çıldırttı

    İsmail çıldırttı
    7 hafta sonra 11'de şans bulan , dün akşam yaptığı pas hatalarıyla Fenerbahçe taraftarları çileden çıkardı. Sivasspor'un bulduğu beraberlik golünde topu kaptıran 28 yaşındaki futbolcu, takımının hücum organizasyonlarında da etkisiz kaldı
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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