 İç sahada 13 yılın rekoru kırıldı – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    İç sahada 13 yılın rekoru kırıldı

    İç sahada 13 yılın rekoru kırıldı
    F.Bahçe, Sivasspor'u 4-1 mağlup ederken, yine kalesini gole kapatamadı. Kameni- Volkan ikilisiyle sezona başlayan sarı-lacivertliler 11 maçtır kalesini kapatamıyor. Sarı-lacivertliler, Yiğido'dan bu sezon 17. golü filelerinde gördü. F.Bahçe bu kategoride bir de kendi rekorunu kırdı. F.Bahçe bu sezon, 2004'ten beri Kadıköy'de en uzun gol yeme serisine imza attı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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