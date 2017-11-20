İç sahada 13 yılın rekoru kırıldı

F.Bahçe, Sivasspor'u 4-1 mağlup ederken, yine kalesini gole kapatamadı. Kameni- Volkan ikilisiyle sezona başlayan sarı-lacivertliler 11 maçtır kalesini kapatamıyor. Sarı-lacivertliler, Yiğido'dan bu sezon 17. golü filelerinde gördü. F.Bahçe bu kategoride bir de kendi rekorunu kırdı. F.Bahçe bu sezon, 2004'ten beri Kadıköy'de en uzun gol yeme serisine imza attı.