G.Saray bizi motive etti
Dirar, "Biz Fenerbahçeyiz. Sahamızda 1-0'lık sonuç bizim için yeterli olmaz" diye konuştu.
AÇILIŞ DİRAR'DAN
Sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, Sivasspor karşısında coştu, üzerindeki kara bulutları dağıttı. Sarı-lacivertli ekibin aldığı farklı galibiyette açılışı yapan isimse Faslı yıldız Nabil Dirar oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe aradığı golü 31'de Dirar ile buldu. Sivasspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol çaprazda alan Janssen'in vuruşunda, meşin yuvarlak Auremir'e çarparak penaltı noktası gerisindeki Dirar'ın önünde kaldı. Faslı futbolcu bekletmeden yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirmeyi başardı. 37. dakikada Dirar'ın ceza sahası yayının sağından sol ayakla yaptığı vuruşta ise top yandan auta çıktı.
BAŞAKŞEHİR'E ATMIŞTI
Dirar ligdeki ilk golünü 4. haftada Başakşehir'e atmıştı. Faslı oyuncu tam 8 hafta sonra Sivas ağlarını havalandırdı. Hafta arasında Fas Milli Takımının Fildişi'ni 2-0 yeniği maçta da Dirar gol atmıştı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:42
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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