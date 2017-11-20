 G.Saray bizi motive etti – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    G.Saray bizi motive etti

    G.Saray bizi motive etti

    , "Biz Fenerbahçeyiz. Sahamızda 1-0'lık sonuç bizim için yeterli olmaz" diye konuştu.

    Faslı yıldız, "Son iki maçta kazanmak üzereyken son anlarda yediğimiz gollerle kazanamadık. Bunlar aklımızda kalıyor. Galatasaray'ın aldığı mağlubiyet bizi motive etti. Şampiyonluk yarışına sezon sonuna kadar devam edeceğimizi gördük" dedi.

    AÇILIŞ DİRAR'DAN
    Sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, Sivasspor karşısında coştu, üzerindeki kara bulutları dağıttı. Sarı-lacivertli ekibin aldığı farklı galibiyette açılışı yapan isimse Faslı yıldız Nabil Dirar oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe aradığı golü 31'de Dirar ile buldu. Sivasspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol çaprazda alan Janssen'in vuruşunda, meşin yuvarlak Auremir'e çarparak penaltı noktası gerisindeki Dirar'ın önünde kaldı. Faslı futbolcu bekletmeden yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirmeyi başardı. 37. dakikada 'ın ceza sahası yayının sağından sol ayakla yaptığı vuruşta ise top yandan auta çıktı.

    BAŞAKŞEHİR'E ATMIŞTI
    Dirar ligdeki ilk golünü 4. haftada Başakşehir'e atmıştı. Faslı oyuncu tam 8 hafta sonra Sivas ağlarını havalandırdı. Hafta arasında Fas Milli Takımının Fildişi'ni 2-0 yeniği maçta da Dirar gol atmıştı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:42
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