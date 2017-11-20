Fernandao imzayı atıyor
Santrafor arayışlarını sürdüren Bursaspor'da ilk rota eski öğrencisi Fernandao oldu.
Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sonrası formasını kaybeden ve haftalardır kadroya giremeyen Fernandao için Bursaspor devre arası renklerine bağlamak istiyor. Forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan Timsah eski öğrencisi Sambacı konusunda ısrarını sürdürüyor. İlk adımı atan Bursa yönetimi Fernandao'nun menajeri Eduardo Uram'ı şehre davet etti.
BURSASPOR BAŞKANI FERNANDAO'YU AÇIKLAMIŞTI
Bursaspor Başkanı Ali Ay daha önce yaptığı açıklamada; ""Şu an zaten erken. Onu ancak devre arasında bir daha görüşürüz. Bursaspor'da tekrar oynamasını isterim ama şu an Fenerbahçe'nin futbolcusu. Verirler veya vermezler onların bileceği bir iş. Tekrar görüşme durumumuz olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:51
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Denayer için karar verildi
Toplam 1
Yorum
gs hava topuna çıkamayan savunma yapamayan savumacı mı olur
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İsmail çıldırttı
Toplam 1
Yorum
veli saygın Aykut Hocam, alt yapıdan oyuncu al solbeke. Ya da topal, josef, dirar'dan birini çek. İk ve Ha'dan hayır yok.Başın ağrımasın.
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Soldado'nun golüne Babel'in tepkisi
Toplam 1
Yorum
bjk bunlar güzel şeyler, futbol taraftarlıktan önce bir seyir oyunu. güzel futbol güzel gol varsa izlenir tepki verilir.
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