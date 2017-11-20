 Fernandao imzayı atıyor – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Fernandao imzayı atıyor

    Fernandao imzayı atıyor

    Santrafor arayışlarını sürdüren Bursaspor'da ilk rota eski öğrencisi Fernandao oldu.

    Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sonrası formasını kaybeden ve haftalardır kadroya giremeyen Fernandao için Bursaspor devre arası renklerine bağlamak istiyor. Forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan Timsah eski öğrencisi Sambacı konusunda ısrarını sürdürüyor. İlk adımı atan Bursa yönetimi Fernandao'nun menajeri Eduardo Uram'ı şehre davet etti.

    BURSASPOR BAŞKANI FERNANDAO'YU AÇIKLAMIŞTI
    Bursaspor Başkanı Ali Ay daha önce yaptığı açıklamada; ""Şu an zaten erken. Onu ancak devre arasında bir daha görüşürüz. Bursaspor'da tekrar oynamasını isterim ama şu an Fenerbahçe'nin futbolcusu. Verirler veya vermezler onların bileceği bir iş. Tekrar görüşme durumumuz olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:51
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